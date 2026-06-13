Надвигается шторм. Буря, от которой невозможно скрыться. Стихия, которой нельзя не поддаться. Музыка накроет с головой, так что готовься к встрече с вечным, мощным и неизбежным. Тур ЛСП. Уже скоро в твоем городе. Нужны твои глаза, уши и сердце. Это не концерт — это разряд тока, который пробьёт тебя до костей. Он изменит пространство, пробудит скрытую силу и вырвет тебя из обыденности. Он воплотит в жизнь любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.