ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

ЛСП

улица 9 Мая, 74

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Надвигается шторм. Буря, от которой невозможно скрыться. Стихия, которой нельзя не поддаться. Музыка накроет с головой, так что готовься к встрече с вечным, мощным и неизбежным. Тур ЛСП. Уже скоро в твоем городе. Нужны твои глаза, уши и сердце. Это не концерт — это разряд тока, который пробьёт тебя до костей. Он изменит пространство, пробудит скрытую силу и вырвет тебя из обыденности. Он воплотит в жизнь любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста