В ритме чайной Темзы плывёт любимый январь. Пора подправить причёску после сонной праздничной поры и привыкать к новому 2026 году, строить планы и загадывать желания… Что будет дальше? В какой цвет красноярской красоты окрасятся твои цели? Liza’s Speaking Club приглашает тебя ответить на эти и другие вопросы вместе в уютной атмосфере единомышленников, влюблённых в английский язык. Тема встречи New Chapter выбрана не случайно. Это рефлексия о прекрасном уходящем и чарующем грядущем. Вместе обсудишь планы и цели, которые, как считает Лиза, напрямую связаны с людьми рядом, творчеством, ожиданием, любовью и бесконечным стремлением к счастью. На этом свидании все участники общаются на английском языке. Комфортно будет для любого уровня языка от А2+. Стоимость участия — 600 руб. , парный билет — 1000 руб.