Live Threat Gig
Дело не в тебе, улица Кирова, 19
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Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Cимбиоз раскаленного железа, пота, тяжёлого металла, звук, прошибающий всё на своём пути, острым как бритва звуком гитар, подобно раскатам грома ударам барабанной установки, свирепого, ни на что не похожего вокала, который схож с рёвом ужасного зверя, пропитанного чистой яростью и агрессией. На сцене: Harmony in grotesque (death/doom metal) Platina (groove metal) Сутех (Progressive death) Dares Devil (Deathcore)
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