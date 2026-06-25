Линогравюра — вид выпуклой гравюры, выполненной на линолеуме или похожих полимерных материалах. Мастер-класс подойдёт как начинающим, так и опытным художникам, желающим прикоснуться к истокам русской графики. Под руководством профессионального художника ты освоишь древнее искусство создания печатных изображений вобравшее в себя элементы народного лубка, иконописи и книжной миниатюры. В программе: — знакомство с техникой линогавюры — демонстрация инструментов и готовых работ — объяснение базовых приемов работы и отработка базовых приемов резьбы — перевод эскиза на линолеум с последующим вырезанием элементов — печать оттиска Итогом мастер-класса станут печатные оттиски формата А5, которые идеально подойдут для подарка родным и близким и станут замечательным украшением дома. Помимо практической части участники мастер-класса узнают про историю возникновения линогравюры в России и изучат основные средства художественной выразительности на примере линогравюр Н. Шевердяева и И. Павлова, а также познакомятся с примерами использования линогравюры в книжных иллюстрациях и журналах. Вт и чт с 17:00 до 19:00