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  1. Красноярск
  2. События

Ленивый квартирник с группой «Шаг вперёд»

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Встреча, где ты сможешь спеть хором любимые песни, попить чай, пообщаться и потихонечку настраиваться на первую в году рабочую неделю. «Видели ночь», «Поезда», «Всё, что тебя касается», «Хали-Гали», «Моё сердце», «Ветер в голове», «Лесник», «Любите, девушки» — квартирник с группой «Шаг вперёд», который лечит сердце и душу. Ленивый — потому что можно сидеть на стульчике и тихонечко (или громко) подпевать, пить чай и любоваться ёлкой (каникулы же!). Душевный — потому что пение хором лечит сердечки.

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