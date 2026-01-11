Встреча, где ты сможешь спеть хором любимые песни, попить чай, пообщаться и потихонечку настраиваться на первую в году рабочую неделю. «Видели ночь», «Поезда», «Всё, что тебя касается», «Хали-Гали», «Моё сердце», «Ветер в голове», «Лесник», «Любите, девушки» — квартирник с группой «Шаг вперёд», который лечит сердце и душу. Ленивый — потому что можно сидеть на стульчике и тихонечко (или громко) подпевать, пить чай и любоваться ёлкой (каникулы же!). Душевный — потому что пение хором лечит сердечки.