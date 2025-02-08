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Лекция «5 треш-треков, изменивших мой мир»

проспект Мира, 29

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Диджей и коллекционер винила Василий Юрченко расскажет о травмирующем музыкальном опыте. Василий Юрченко – диджей, коллекционер винила, лектор, организатор, радиоведущий. Первый multistyle-сет отыграл в 2008 году, с тех пор постоянно экспериментирует с жанрами. В его арсенале пластинки с самой разной музыкой – от финского джаза и афробита, до электро и IDM. Сооснователь магазина «Круги», основатель коммьюнити Tempers и проекта Francis Club. В прошлом принимал участие в организации CTM Festival, Boiler Room Siberia, «Ночи русской электроники» и др. Вход свободный.

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