Диджей и коллекционер винила Василий Юрченко расскажет о травмирующем музыкальном опыте. Василий Юрченко – диджей, коллекционер винила, лектор, организатор, радиоведущий. Первый multistyle-сет отыграл в 2008 году, с тех пор постоянно экспериментирует с жанрами. В его арсенале пластинки с самой разной музыкой – от финского джаза и афробита, до электро и IDM. Сооснователь магазина «Круги», основатель коммьюнити Tempers и проекта Francis Club. В прошлом принимал участие в организации CTM Festival, Boiler Room Siberia, «Ночи русской электроники» и др. Вход свободный.