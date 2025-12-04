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Лёдъ

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

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Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В преддверии холодов группа «Лёдъ» отправится в тур, получивший название «На Пороге Зимы». Тур охватит без малого два десятка городов, включит в себя масштабную программу из всех главных песен и кое-что абсолютно неизведанное. Лёдъ мощно и крепко врезался — как ледник! В тело отечественного фолка. На вершине ледника властвует свежий ветер, на глубине — тайна и постоянное напряжение творческой мысли. Начиная, как представитель новой волны скандинавского фолка, группа быстро обрела своё лицо и ныне задаёт серьёзный тон. Погрузись в мрачную, но волшебную эстетику музыкального пространства. Но будь осторожен: течение здесь быстрое и сковывающее, а камни остры. Музыка легко утащит тебя от изнуряющей повседневности к далёким, но осязаемым образам тех времён, когда слово «разрушало города», а звуки говорили с потусторонними силами этого мира.

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