В преддверии холодов группа «Лёдъ» отправится в тур, получивший название «На Пороге Зимы». Тур охватит без малого два десятка городов, включит в себя масштабную программу из всех главных песен и кое-что абсолютно неизведанное. Лёдъ мощно и крепко врезался — как ледник! В тело отечественного фолка. На вершине ледника властвует свежий ветер, на глубине — тайна и постоянное напряжение творческой мысли. Начиная, как представитель новой волны скандинавского фолка, группа быстро обрела своё лицо и ныне задаёт серьёзный тон. Погрузись в мрачную, но волшебную эстетику музыкального пространства. Но будь осторожен: течение здесь быстрое и сковывающее, а камни остры. Музыка легко утащит тебя от изнуряющей повседневности к далёким, но осязаемым образам тех времён, когда слово «разрушало города», а звуки говорили с потусторонними силами этого мира.