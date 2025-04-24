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Квиз «Великая сила любви»

улица Юности, 22

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Квиз по произведению А. Куприна. Эту повесть называли «благоуханным» произведением о любви, а сам автор при написании текста часто и подолгу слушал Вторую сонату Бетховена и хотел, чтобы атмосфера произведения соответствовала характеру этой музыки. Речь идет о «Гранатовом браслете» А. Куприна. Повесть покоряет читателя захватывающим сюжетом, глубокими образами и оригинальной интерпретацией вечной темы любви. Каждый раунд квиза поможет участникам погрузиться в сложный мир великого чувства. Узнать, какая история вдохновила автора написать повесть. Разгадать таинственное послание с помощью отражающей поверхности. Сравнить текст произведения и экранизацию. И разобраться, что в понимании А. Куприна значит настоящая и бескорыстная любовь. Подробная информация – по телефону: +7 (391) 247-21-11.

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