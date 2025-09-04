2025 год считаем для Газели Смерти юбилейным: с переменным успехом повозка продержалась 15 лет. В этот раз Адская колесница прокатаится от Москвы и до Якутии, неся по стране Uraankhay rock в лице Kuturar. При поддержке Красноярских команд. Kuturar (Саха-Якутия) Askr and Embla (Красноярск) Askr and Embla Бескультура (Красноярск) ГИLТИ (Красноярск)