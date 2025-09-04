ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Kuturar | Gazelle of Death

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

2025 год считаем для Газели Смерти юбилейным: с переменным успехом повозка продержалась 15 лет. В этот раз Адская колесница прокатаится от Москвы и до Якутии, неся по стране Uraankhay rock в лице Kuturar. При поддержке Красноярских команд. Kuturar (Саха-Якутия) Askr and Embla (Красноярск) Askr and Embla Бескультура (Красноярск) ГИLТИ (Красноярск)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста