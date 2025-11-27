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  1. Красноярск
  2. События

Ksb Muzic

Высотная улица, 35А/1

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от 1699₽ до 2999₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Самые большие концерты в рамках самого большого тура Ksb Muzic. Тебя ждёт море эмоций, света, звука, мясного слэма и всего, что ты так любишь. Посетить мероприятие могут лица старше 16 лет, наличие оригинала паспорта обязательно для входа.

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