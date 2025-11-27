Самые большие концерты в рамках самого большого тура Ksb Muzic. Тебя ждёт море эмоций, света, звука, мясного слэма и всего, что ты так любишь. Посетить мероприятие могут лица старше 16 лет, наличие оригинала паспорта обязательно для входа.