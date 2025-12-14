Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Под руководством мастера ты слепишь из глины удобную кружку, а затем украсишь её вручную, используя традиционные техники зимней росписи. В результате получится твоя личная, тёплая и душевная кружка, в которой даже самый простой чай будет казаться волшебным.
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