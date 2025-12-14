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  1. Красноярск
  2. События

Кружка с росписью зимняя

Колокол, проспект Мира, 37

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Под руководством мастера ты слепишь из глины удобную кружку, а затем украсишь её вручную, используя традиционные техники зимней росписи. В результате получится твоя личная, тёплая и душевная кружка, в которой даже самый простой чай будет казаться волшебным.

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