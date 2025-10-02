ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Крестов, Соня Белькевич

Rock Jazz Cafe, ул. Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Культовый бар «Rock Jazz Cafe» представляет популярный дуэт из Новосибирска Крестов и Соня Белькевич, артисты впервые посетят Красноярск и с удовольствием поделятся с тобой самыми яркими своими работами

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста