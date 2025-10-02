Крестов, Соня Белькевич
Rock Jazz Cafe, ул. Сурикова, 12/6
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от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Культовый бар «Rock Jazz Cafe» представляет популярный дуэт из Новосибирска Крестов и Соня Белькевич, артисты впервые посетят Красноярск и с удовольствием поделятся с тобой самыми яркими своими работами
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