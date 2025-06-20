La Intrigue Production выходит на трассу с новым летним туром GRAND PRIX LIP — 10 городов России, где хип-хоп встречается с престижем мировых гоночных турниров. Вдохновлённый легендарными чемпионатами DTM, Le Mans и Formula 1, этот тур — симбиоз стиля, престижа и безупречной формы. Хэдлайнеры тура — Artur Kreem и KOVSH — выступят с альбомами LA INTRIGUE и SAUVIGNON FUNK.