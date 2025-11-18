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Космическая вселенная Ханса Циммера

Новая сцена, улица Бограда, 134

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Завершение:

1200₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Легендарные саундтреки под звездным небом в исполнении эстрадного оркестра. Выключенный свет и проекция космоса: черные дыры, кометы, туманности. Атмосфера бескрайней вселенной под музыку вечных приключений. Живой оркестр играет Time из фильма Inception, Stay, Interstellar Main Theme, The Dark Knight - треки, от которых мурашки. Звук, который невозможно передать в записи. В темноте остаёшься только ты, музыка и звезды, где каждая нота и заложенная автором эмоция только для тебя. Вечер с музыкой, которая изменила кино навсегда.

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