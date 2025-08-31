Выставка Анны Рейнхардт. Автор о выставке: «Корень — искать свои корни, пустить свои корни, смотреть в корень. Я живу в Сибири, я родилась тут. Меня зовёт степь, меня манит она. Я вдохновляюсь кочевой жизнью и народами, что жили до меня тут. Смотрю на их орнаментику и вижу её в каждой травинке, в каждом сантиметре этой земли. В серии графики «Корень» я использую зооморфные и растительные орнаменты кочевников. В этом проекте я не совершаю глубокий поиск информации о своих корнях. Акварель размывает границы — как будто смотришь в густой туман. Там кто-то есть: то ли предок, то ли существо из далёкой памяти. Оно не показывается полностью, но его присутствие ощутимо. Я иду на ощупь в этом плотном молоке. Корни прячутся глубоко, и кажется, что они не твои. Во мне до сих пор живёт фраза, брошенная в мой адрес когда-то: «Ты паразит и паразитируешь на корнях». Но стоишь в этой земле, смотришь в самую толщу, и понимаешь: связь уже есть». Точные координаты: 56,0174256, 92,8523653