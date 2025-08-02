Коннект — межжанровый фестиваль электронной музыки и древних традиций! Создатели мероприятий «5H2O» и «5O2», «Связь fest» и объединение «Свои», решили соединить 3 музыкальных полюса в единую концепцию, в которой каждый найдёт себе место. Танцполюс «Связь» с видом на Такмак — олицетворение молодости, протеста и авангарда. Коллаборация красноярских андеграунд — промоутеров и творческих коллективов под девизом: «Музыка. Искусство. Единство». Танцполюс «5O2» с видом на Николаевскую Сопку, р.Енисей и Красноярск — это многообразие, красота и симбиоз. Упор сделан на слияние в одну музыкальную канву, творчество многих известных DJ-ев и продюсеров.. Этнополюс «Зов Предков» от организации «Свои» — эко-тропа от бара «Вибрам» до видовки с пейзажами заповедника «Столбы», с интерактивными локациями, живыми музыкантами и лавками народного творчества В стоимость билета входит подъём на канатной дороге до места проведения фестиваля.