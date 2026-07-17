Концерт с большой сольной программой. «Конец солнечных дней» — популярная российская инди-альтернативная группа из Омска, ставшая заметным явлением в независимой музыке. Их стиль сочетает мрачный пост-панк, гаражный рок и авангард, а тексты известны своей меланхоличностью и честностью. Группа известна по трекам «дети немой страны» и альбому «Короткая тропинка к сумасшедшему дому».