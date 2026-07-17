ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Конец солнечных дней

64/6, Качинская улица, 64/6

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт с большой сольной программой. «Конец солнечных дней» — популярная российская инди-альтернативная группа из Омска, ставшая заметным явлением в независимой музыке. Их стиль сочетает мрачный пост-панк, гаражный рок и авангард, а тексты известны своей меланхоличностью и честностью. Группа известна по трекам «дети немой страны» и альбому «Короткая тропинка к сумасшедшему дому».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста