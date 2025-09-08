Рисовальная сессия с художницей Златой Светличной в рамках публичной программы выставки «Альфредо». Выставка предлагает по-новому взглянуть на образ животного, а рисовальная сессия включает в контекст выставки образ человека — натурщика, который станет посредником между наблюдателем и экспозицией. В процессе рисования можно будет наблюдать сразу за двумя визуальными уровнями: позирующим человеком и пространством, которое вполне может смотреть на участников в ответ — так же, как и натурщик. Запись через ВК по кнопке выше.