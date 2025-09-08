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  1. Красноярск
  2. События

Композиционные наброски: человек в (естественной) среде

Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Рисовальная сессия с художницей Златой Светличной в рамках публичной программы выставки «Альфредо». Выставка предлагает по-новому взглянуть на образ животного, а рисовальная сессия включает в контекст выставки образ человека — натурщика, который станет посредником между наблюдателем и экспозицией. В процессе рисования можно будет наблюдать сразу за двумя визуальными уровнями: позирующим человеком и пространством, которое вполне может смотреть на участников в ответ — так же, как и натурщик. Запись через ВК по кнопке выше.

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