Композиционные наброски: человек в (естественной) среде
Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Рисовальная сессия с художницей Златой Светличной в рамках публичной программы выставки «Альфредо». Выставка предлагает по-новому взглянуть на образ животного, а рисовальная сессия включает в контекст выставки образ человека — натурщика, который станет посредником между наблюдателем и экспозицией. В процессе рисования можно будет наблюдать сразу за двумя визуальными уровнями: позирующим человеком и пространством, которое вполне может смотреть на участников в ответ — так же, как и натурщик. Запись через ВК по кнопке выше.
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