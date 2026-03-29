Комедийное чтиво
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
После прочтения очередного бестселлера многие часто задаются вопросом: «Да кто это вообще читает?». Ответ прост – комики. Но только для того, чтобы потом вместе обсудить это и смешно обшутить данное произведение.
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