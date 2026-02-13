Когда ты закрываешь глаза, открываешь сердце и представляешь свидание своей мечты, что ты видишь? Может, это нежные поцелуи под тёплым летним дождём или звонкий смех и запах кофе, разлетающийся по горам? Может, это безудержные танцы до утра в огнях большого города или путешествие в другую страну? А, может, чувственный секс или домашняя вечеринка с пиццей и любимыми сериалами? И да — кто эти двое? Вариантов — множество. Накануне Дня всех влюблённых здесь соберутся на коллажную встречу, где участники будут прикасаться к своей мечте через работу с образами, общаться и греться ароматным чаем с шоколадным пирогом. Это мероприятие для тех, кто сейчас один и исследует тему отношений и свиданий, и пары, которые хотят лучше узнать друг друга. Встречу ведёт Анна Соболь, процессуальный терапевт, историк искусств, журналист.