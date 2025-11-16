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Коллажная практика: «Семейные узы»
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Ностальгическое мини-исследование персонального прошлого. Превратишь семейные артефакты (фотографии, записки, письма, рисунки, памятные фразы) в мемориальный арт-объект. Атмосферу дополнят чай и сладкий пирог — чтобы ты почувствовал себя как дома и ещё больше погрузился в работу с образом близких, семьи и переосмысление себя. Все материалы включены в стоимость.
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