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  1. Красноярск
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Коллажная практика: «Семейные узы»

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Ностальгическое мини-исследование персонального прошлого. Превратишь семейные артефакты (фотографии, записки, письма, рисунки, памятные фразы) в мемориальный арт-объект. Атмосферу дополнят чай и сладкий пирог — чтобы ты почувствовал себя как дома и ещё больше погрузился в работу с образом близких, семьи и переосмысление себя. Все материалы включены в стоимость.

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