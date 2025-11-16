Ностальгическое мини-исследование персонального прошлого. Превратишь семейные артефакты (фотографии, записки, письма, рисунки, памятные фразы) в мемориальный арт-объект. Атмосферу дополнят чай и сладкий пирог — чтобы ты почувствовал себя как дома и ещё больше погрузился в работу с образом близких, семьи и переосмысление себя. Все материалы включены в стоимость.