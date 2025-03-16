Коллаж: пейзаж настроения
проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 68
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
На занятии «Коллаж. Пейзаж настроения» участники создадут свою открытку. Организатор предоставит все необходимые материалы для создания арт-коллажей: журналы с картинками, ножницы, клей, маркеры, основа. Возможен подбор иллюстраций на любую тематику. Ведущая занятия Ксения Королева, арт-педагог Красноярского художественного музея, расскажет участникам, как находить вдохновение, выбирать цветовые гаммы, искать композиционные решения и использовать различные техники.
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