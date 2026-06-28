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Книжный лжец

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Юмористическое шоу в формате книжного клуба с элементами детектива. На сцене — несколько комиков, которые предполагалось прочитали книгу. Они спорят о героях, пересказывают сюжет, выдвигают безумные трактовки. Но среди них есть один, кто книгу абсолютно не читал — настоящий «книжный лжец» . Он импровизирует, придумывает решения на ходу и отчаянно пытается не спалиться.

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