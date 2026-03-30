Встреча с дипломированным филологом Вероникой Тютиной, где литература становится объемной и живой. Три сестры, три романа, написанные в одно время, но предлагающие три принципиально разных модели человеческого опыта и женской судьбы. Что обсудишь: • «Джейн Эйр»: как роман об этике самоуважения и внутренней автономии перевернул представление о героине? • «Грозовой перевал»: что такое радикальная форма страсти, игнорирующая любые социальные и моральные границы? • «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла»: почему Энн Бронте написала самую смелую для своей эпохи критику брака и утверждение права женщины на разрыв? • Скрытая полемика: можно ли читать эти тексты как спор между сёстрами о том, где проходит граница между моральным выбором и разрушительной аффективностью?