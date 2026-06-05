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Книжный Клуб: «Парфюмер»

Дом, проспект Мира, 49

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Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча, на которой ты обсудишь один из самых завораживающих романов XX века — «Парфюмер. История одного убийцы». Вместе с филологом Вероникой Тютиной порассуждаешь о том, что это не просто история преступления, а путь становления героя. Он ведёт его от отверженности к иллюзии всемогущества, от внутренней пустоты к попытке обрести себя через других. Будет интересно обсудить: • Тему отсутствия идентичности и попытку её сконструировать • Границу между гениальностью, властью и уничтожением • Можно ли считать героя творцом или он лишь отражение общества? • Гренуя как фигуру «вне человеческого»: кем он становится в процессе своего пути? Может ли чувственное восприятие заменить мораль? Что происходит, когда человек стремится не к принятию, а к контролю над восприятием других?

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