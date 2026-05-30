Встреча, посвящённая книге Маленький принц — истории, которая давно перестала быть просто детской сказкой Это разговор о человеческой близости и одиночестве. О хрупкости любви и ответственности за тех, кого приручили. О мире взрослых, где цифры становятся важнее чувств. О внутреннем ребёнке, который ищет смысл. Вместе с Вероникой Тютиной, дипломированным филологом, обсудишь: • Почему «Маленький принц» по-разному открывается в каждом возрасте • Что скрывается за образами Лиса, Розы и пустыни • Почему простые фразы Экзюпери звучат как философские откровения • И можно ли сохранить способность видеть сердцем в мире, который требует только рациональности Это будет не лекция, а живой разговор о книге и о людях.