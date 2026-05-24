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Книжный клуб: «Если все кошки в мире исчезнут»

улица Красной Армии, 10А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча, на которой ты прочитаешь новую книгу, обменяешься впечатлениями и просто проведёшь время в хорошей компании. Книга Гэнки Кавамура — «Если все кошки в мире исчезнут»

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