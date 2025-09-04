Книжный Клуб | «Смерть Ивана Ильича»
Дом, проспект Мира, 49
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500₽
Возраст 14+
Выставки
Про событие
Погружение в эпоху «духовного переворота» писателя, который привёл его к созданию этой повести. «Смерть Ивана Ильича» — это история чиновника, который всегда жил по правилам общества, но лишь перед лицом смерти он начинает задавать себе по-настоящему важные вопросы. Разберёшься в чувствах героя и поразмышляешь над вечными темами, которые волнуют каждого!
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