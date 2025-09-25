Возраст 14+
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Про событие
Встреча, посвящённая антиутопиям. Проследишь истоки жанра и сравним культовые произведения — от классики «Мы», «1984» и «О дивный новый мир» до современных «Голодных игр». Поговоришь, почему мрачные сюжеты так притягивают читателей, и вместе составишь подборку книг со светлым взглядом на будущее.
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