Встреча, посвящённая антиутопиям. Проследишь истоки жанра и сравним культовые произведения — от классики «Мы», «1984» и «О дивный новый мир» до современных «Голодных игр». Поговоришь, почему мрачные сюжеты так притягивают читателей, и вместе составишь подборку книг со светлым взглядом на будущее.