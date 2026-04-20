Встреча книжного клуба совместно с Вероникой Тютиной, где ты обсудишь два самых ярких романа Эмиля Золя. Заглянешь за фасад роскошного парижского шика XIX века, чтобы увидеть его изнанку и обсудим порой ошеломляющую механику судьбы. Поговоришь о том, почему «Западня» шокировала современников своим суровым натурализмом и как «золотая муха» Нана отравила высшее общество. Обсудишь, можно ли спасти человека, если среда убивает в нём волю, почему мать стирает чужое бельё, а дочь купается в роскоши, и главное — актуален ли Золя сегодня, с его взглядами о морали?