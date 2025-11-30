Книжный клуб
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
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Возраст 18+
Выставки
Про событие
Обсуждение культового романа «Тайная история» Донны Тартт. Таинственная, атмосферная и многослойная книга заставит вместе искать ответы на вопросы дружбы, выбора и последствий, раскрывая непростую тему человеческой природы и вины. Будет много обсуждений, теорий и разбора деталей! Приходи делиться впечатлениями и находками в уютный круг любителей литературы. Вход по регистрации, формат donation (ты можешь оставить любую сумму в поддержку арт-пространства).
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