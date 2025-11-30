Обсуждение культового романа «Тайная история» Донны Тартт. Таинственная, атмосферная и многослойная книга заставит вместе искать ответы на вопросы дружбы, выбора и последствий, раскрывая непростую тему человеческой природы и вины. Будет много обсуждений, теорий и разбора деталей! Приходи делиться впечатлениями и находками в уютный круг любителей литературы. Вход по регистрации, формат donation (ты можешь оставить любую сумму в поддержку арт-пространства).