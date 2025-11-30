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Книжный клуб

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

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от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Обсуждение культового романа «Тайная история» Донны Тартт. Таинственная, атмосферная и многослойная книга заставит вместе искать ответы на вопросы дружбы, выбора и последствий, раскрывая непростую тему человеческой природы и вины. Будет много обсуждений, теорий и разбора деталей! Приходи делиться впечатлениями и находками в уютный круг любителей литературы. Вход по регистрации, формат donation (ты можешь оставить любую сумму в поддержку арт-пространства).

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