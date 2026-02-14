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  1. Красноярск
  2. События

Книжные свидания

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

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400₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Любишь читать? На этом событии точно найдётся тот, с кем можно разделить твою любовь. Книжные свидания — это отличная возможность — найти единомышленников — вдохновиться на чтение — получить книжные рекомендации В формате «быстрых свиданий» ты познакомишься с несколькими людьми, обсуждая литературу. Поддержать беседу помогут подготовленные вопросы от организатора-филолога.

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