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Про событие
Любишь читать? На этом событии точно найдётся тот, с кем можно разделить твою любовь. Книжные свидания — это отличная возможность — найти единомышленников — вдохновиться на чтение — получить книжные рекомендации В формате «быстрых свиданий» ты познакомишься с несколькими людьми, обсуждая литературу. Поддержать беседу помогут подготовленные вопросы от организатора-филолога.
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