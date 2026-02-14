Любишь читать? На этом событии точно найдётся тот, с кем можно разделить твою любовь. Книжные свидания — это отличная возможность — найти единомышленников — вдохновиться на чтение — получить книжные рекомендации В формате «быстрых свиданий» ты познакомишься с несколькими людьми, обсуждая литературу. Поддержать беседу помогут подготовленные вопросы от организатора-филолога.