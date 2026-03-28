Книжная вечеринка — это экологичное мероприятие для тех, кто хочет дать вторую жизнь любимым книгам и найти новые. В основе мероприятия лежит свободный обмен: ты приносишь свои книги в хорошем состоянии и забираешь себе те, которые принесли другие. Тем самым ты пополняешь свою библиотеку без лишних трат. На вечеринке будешь меняться книгами, делать красивые вещи своими руками и создавать чай, которого больше ни у кого нет Что вас ждёт: — Обмен книгами и канцелярией. Можешь приносить до двух книг в хорошем состоянии и находи новые истории. На столах также будет место для обмена стикерами, наклейками и ручками, можешь приносить, если есть чем поделиться — Мастер-класс «Авторский купаж чая». Смешаем авторский купаж. Уедешь не только с книгой, но и с уникальным чаем, которого нет в магазинах — Мастер-класс «Закладка для книг». Сделаешь уникальную закладку, с которой чтение станет ещё приятнее — Мастер-класс «Бумажная гирлянда». Ты создашь интерьерное украшение, чтобы добавить уюта в комнату