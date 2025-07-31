Кирилл Добровольский
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Кирилл Добровольский — резидент «Стендап Сибирь» и ведущий шоу «Фейк-экскурсия». Он самый взрослый участник объединения и старожил местной сцены. Но шутит так, что смеются даже те, кто на 10 лет младше. Выпуски его шоу собирают сотни тысяч просмотров, а один рилс с шуткой о наболевшем даже улетел за полтора миллиона. Но экран передаёт не всё— вживую его материал ещё смешнее. Тебя ждёт вечер, где Кирилл ловко разберёт всё, что происходит вокруг. Здесь не будет идеальных историй — только жизнь с её глюками, фейками и смешными моментами.
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