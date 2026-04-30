Возраст 12+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Вечер, где ты сможешь погрузиться в атмосферу творчества под качественное, доброе кино и распишешь полноценную тарелку, которая будет радовать тебя долгие года. Что тебя ждёт: - отличное кино на качественном проекторе - роспись тарелки своей мечты - попкорн
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