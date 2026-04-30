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  1. Красноярск
  2. События

Киновечер

Колокол, проспект Мира, 37

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Вечер, где ты сможешь погрузиться в атмосферу творчества под качественное, доброе кино и распишешь полноценную тарелку, которая будет радовать тебя долгие года. Что тебя ждёт: - отличное кино на качественном проекторе - роспись тарелки своей мечты - попкорн

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