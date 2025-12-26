Вкусно ужинай, смотри чудесное фестивальное кино и обсуждай его после просмотра! Фильм, который лучше всего поможет замедлиться в суете декабрьских будней — «Идеальные дни» Вима Вендерса (2023). Одинокий уборщик ищет красоту в каждом мгновении. Шедевр Вима Вендерса о магии жизни — и номинант на «Оскар». Также фильм стал победителем Каннского кинофестиваля в 2023 году (лучшая мужская роль и приз экуменического (христианского) жюри). О фильме: Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и то же кафе. Вскоре несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. Чем будут угощать на киноужине: — Намазка из творожного сыра с вялеными томатами и фисташками и свежий хлеб — Сладкий и солёный попкорн — Микс сыров — Сладкие моти — Ароматный чай После просмотра обсудишь фильм с киноведом Максимом Конаревым.