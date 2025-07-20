На встрече киноклуба обсудят, почему не все «мультики» для детей, зачем в семейное кино добавляют сложные темы и при чём тут постмодерн. Для беседы нужно будет посмотреть следующие фильмы: • «Американская история» (Дон Блут, 1986) • «Франкенвини» (Тим Бертон, 2012) • «Унесенные призраками» (Хаяо Миядзаки, 2001) • «Девять» (Шен Экер, 2009) • «Остров сокровищ» (Давид Черкасский, 1988) Куратор киноклуба Ксения Харченко — искусствовед, киновед, магистр артпедагогики. Гид-экскурсовод и специалист Музейно-образовательного центра Красноярского художественного музея. Ориентир места проведения— вывеска «Квартира академика» напротив дома номер 70.