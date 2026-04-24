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Киноклуб: «Поезд на Дарджилинг»

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Вместе с Софией Биккановой — кинокритиком, главным редактором журнала «SiberiaDOC Media» и куратором кинопроката «ого-го кино», ты отправишься в путешествие на знаменитом «Поезде на Дарджилинг». Посмотришь очень красивый, на первый взгляд простой и лёгкий, но на самом деле пронзительно серьёзный фильм. Поговоришь о: • Стиле и форме работ Уэса Андерсона • Разберёшь проблематику того, как человек справляется с потерей (буквальной и метафорической) • Ритуалах примирения и настоящей братской уязвимости Приноси свои мысли, семейные истории и готовность разрешить себе наконец закрыть старые гештальты.

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