Киноклуб: «Поезд на Дарджилинг»
Дом, проспект Мира, 49
Начало:
Завершение:
от 550₽ до 800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Вместе с Софией Биккановой — кинокритиком, главным редактором журнала «SiberiaDOC Media» и куратором кинопроката «ого-го кино», ты отправишься в путешествие на знаменитом «Поезде на Дарджилинг». Посмотришь очень красивый, на первый взгляд простой и лёгкий, но на самом деле пронзительно серьёзный фильм. Поговоришь о: • Стиле и форме работ Уэса Андерсона • Разберёшь проблематику того, как человек справляется с потерей (буквальной и метафорической) • Ритуалах примирения и настоящей братской уязвимости Приноси свои мысли, семейные истории и готовность разрешить себе наконец закрыть старые гештальты.
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