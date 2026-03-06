Смелый киновечер в преддверии 8 Марта. Вместе с режиссёром и психологом Ярославной Левшовой ты посмотришь на праздник под другим углом — через объектив невероятно глубокой исторической драмы Йоргоса Лантимоса. «Фаворитка» — это не просто кино о королевских интригах. Это гимн о силе и уязвимости женщины, а также радикальный отказ от традиционного патриархального взгляда на историю. В контексте 8 Марта этот фильм раскрывается с неожиданной стороны. Поговоришь: • Что происходит, когда женщины становятся настоящим центром вселенной? • Почему женское тело, эмоции и боль — это и есть та сила, вокруг которой вращается мир? • Как уживаются в одной женщине Королева, Воительница и Хищница? • И главное: как принять свою уязвимость и оставаться центром притяжения, даже когда кажешься «неидеальной». Это разговор о женщинах без прикрас, но с бесконечным уважением к их праву быть любыми.