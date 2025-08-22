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Кинодворик: «Любовное настроение»

Дом кино, проспект Мира, 88

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Завершение:

900₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

Кинопоказ «Любовное настроение» + проникновенное исполнение саундтрека к фильму на виолончели от Дарьи Луценко Музыка в картине Вонга Кар-Вая — не просто фон, а полноценный живой герой. Она передаёт то, что иногда сложно выразить словами: томление, нежность, глубину чувств. И перед тем, как окунуться в атмосферу фильма, ты услышишь её в живом исполнении. О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, — у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, — такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом.

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