Наслаждайся ужином, смотри чудесное фестивальное кино и обсуждай его после просмотра. Шедевр Паоло Соррентино, получивший «Оскар» в 2014 году как лучший фильм — картина «Великая красота». Аристократки, нувориши, политики, преступники высокого полёта, журналисты, актёры, декаденствующие отпрыски благородных семейств, священники, художники, подлинные или мнимые интеллектуалы… Всех их поглощает современный Вавилон, пока они ткут канву непрочных взаимоотношений, предаваясь суетной жизни на фоне старинных дворцов, огромных вилл и великолепных террас. Все они здесь, и никто не предстаёт в выгодном свете. Апатичный и разочарованный 65-летний Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, не расстающийся со стаканом джина с тоником, наблюдает за этим парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, которые производят на него гнетущее впечатление. Головокружительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере великолепного и безразличного римского лета. Вечный город подобен умершей диве. Чем будут угощать? — Фокачча с ченоком и пармезаном — Пряные томаты с моцареллой — Тирамису — Сладкий попкорн и чипсы с песто После просмотра обсудишь фильм с культурологом Ксюшей Ильченко.