Выбор редакции
Кем ты стал?
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
«Кем ты стал?» — часто задаёшь себе этот вопрос? В этот вечер комики обсудят свои детские мечты и, что самое главное, постараются исполнить заветные желания зрителей.
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