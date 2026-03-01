Когда томился в ожидании, как в очереди к унитазу в общественном сортире. Когда прошло уже столько лет, что старые треки звучат как гимны юности. Казённый Унитаз возвращается в Сибирь с особой, хитовой программой. Состоится встреча старых сибирских друзей. Группа откопала в архивах всё самое сочное, бронебойное и лирично-трешовое — всё, что ты так любишь Тебя ждёт презентация легендарного EP «Волосатый трактор», который сметёт тебя с ног. Бессмертные хиты, которые стали саундтреком твоего стойкого характера. Всё, от чего трещат стёкла и рвутся штаны в плясе. Также погремит премьера нового сингла «Вареник».