Вечер для куража и громких песнопений на английском. Исполнишь известные хиты во всеуслышанье, зарядишься атмосферой праздника перед ударной неделей новогодней кутерьмы. Совсем необязательно свободно говорить на английском, заниматься вокалом, чтобы присоединиться к событию. Достаточно чувствовать импульс подпевать Фрэнку Синатру, Рианне, Тэйлор Свифт, Леди Гаге, Фредди Меркьюри — вэлком! Что будет? — 2 часа веселья: караоке и разговоры на английском — новогодний пирог — свои закуски и напитки можно брать Для какого уровня? Для любого уровня (от A1) Сколько стоит? Donation (любая сумма по желанию)