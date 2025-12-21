Караоке Evening
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
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от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Вечер для куража и громких песнопений на английском. Исполнишь известные хиты во всеуслышанье, зарядишься атмосферой праздника перед ударной неделей новогодней кутерьмы. Совсем необязательно свободно говорить на английском, заниматься вокалом, чтобы присоединиться к событию. Достаточно чувствовать импульс подпевать Фрэнку Синатру, Рианне, Тэйлор Свифт, Леди Гаге, Фредди Меркьюри — вэлком! Что будет? — 2 часа веселья: караоке и разговоры на английском — новогодний пирог — свои закуски и напитки можно брать Для какого уровня? Для любого уровня (от A1) Сколько стоит? Donation (любая сумма по желанию)
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