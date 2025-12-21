ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Караоке Evening

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Вечер для куража и громких песнопений на английском. Исполнишь известные хиты во всеуслышанье, зарядишься атмосферой праздника перед ударной неделей новогодней кутерьмы. Совсем необязательно свободно говорить на английском, заниматься вокалом, чтобы присоединиться к событию. Достаточно чувствовать импульс подпевать Фрэнку Синатру, Рианне, Тэйлор Свифт, Леди Гаге, Фредди Меркьюри — вэлком! Что будет? — 2 часа веселья: караоке и разговоры на английском — новогодний пирог — свои закуски и напитки можно брать Для какого уровня? Для любого уровня (от A1) Сколько стоит? Donation (любая сумма по желанию)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста