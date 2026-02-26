Формат, где комики в режиме реального времени разгоняют шутки на сцене и обсуждают наболевшее. Это больше похоже на живую репетицию: без прописанного сценария, а с поиском юмора, который рождается в спорах и диалогах. Подойдёт для тех, кто любит наблюдать за процессом.