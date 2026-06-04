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Как Йозеф Бойс придумал себя

Ядро, Улица Красной Армии, 10к3, ?5 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения Йозефа Бойса – одного из ключевых немецких художников XX века. Гёте?Институты в России обращаются к наследию Бойса и переосмысляют его идеи в серии событий. Лекция «Как Йозеф Бойс придумал себя» – часть этой программы и предваряет перформанс «Дождемся?». Как связаны мед, жир и войлок? Как можно построить творчество на собственной мифологии – и оставить после себя наследие в виде семи тысяч дубов? Йозеф Бойс – пионер перформанса и концептуального искусства, художник, который сумел превратить личную биографию и мифологию в художественный метод. Вместе с искусствоведом Валерией Ковальчук разберёшь ключевые работы Бойса, проследишь, откуда в его практике возник шаманизм, и увидишь, почему Бойс стал своего рода художественным целителем для нескольких поколений. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

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