В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения Йозефа Бойса – одного из ключевых немецких художников XX века. Гёте?Институты в России обращаются к наследию Бойса и переосмысляют его идеи в серии событий. Лекция «Как Йозеф Бойс придумал себя» – часть этой программы и предваряет перформанс «Дождемся?». Как связаны мед, жир и войлок? Как можно построить творчество на собственной мифологии – и оставить после себя наследие в виде семи тысяч дубов? Йозеф Бойс – пионер перформанса и концептуального искусства, художник, который сумел превратить личную биографию и мифологию в художественный метод. Вместе с искусствоведом Валерией Ковальчук разберёшь ключевые работы Бойса, проследишь, откуда в его практике возник шаманизм, и увидишь, почему Бойс стал своего рода художественным целителем для нескольких поколений. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.