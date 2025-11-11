Цвет играет важную роль в пространстве и вдохновляет на исследование удивительной японской культуры. Поговоришь про императорский цвет и его значение, цвет в одежде, макияже (в первую очередь древнем, не современном), узнаешь о важности цвета в сезонах и еде, искусстве, различиях в восприятии цвета в культурах России и Японии. Вход — free donation (любая сумма по желанию)