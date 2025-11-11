ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Как понять Японию через её цвета?

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+

Про событие

Цвет играет важную роль в пространстве и вдохновляет на исследование удивительной японской культуры. Поговоришь про императорский цвет и его значение, цвет в одежде, макияже (в первую очередь древнем, не современном), узнаешь о важности цвета в сезонах и еде, искусстве, различиях в восприятии цвета в культурах России и Японии. Вход — free donation (любая сумма по желанию)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста