Ты когда-нибудь чувствовал: в плохом настроении мир вокруг кажется очень неудобным местом? А стоит почувствовать уверенность — как вокруг начинают случаться удачи! Это не магия. Это работа твоего подсознания. Оно показывает то, что ты хочешь увидеть в этой жизни. А что именно ты видишь — разберёшь вместе с психологом-практиком и арт-терапевтом Яной Захаровой. Поговоришь о том, как подсознание управляет нашим фокусом внимания — и почему люди замечают то, что замечают. Также проведут сеанс арт-терапии, которая поможет добавить красок даже в непростой день. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.