ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Как думать о себе только хорошее

Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Ты когда-нибудь чувствовал: в плохом настроении мир вокруг кажется очень неудобным местом? А стоит почувствовать уверенность — как вокруг начинают случаться удачи! Это не магия. Это работа твоего подсознания. Оно показывает то, что ты хочешь увидеть в этой жизни. А что именно ты видишь — разберёшь вместе с психологом-практиком и арт-терапевтом Яной Захаровой. Поговоришь о том, как подсознание управляет нашим фокусом внимания — и почему люди замечают то, что замечают. Также проведут сеанс арт-терапии, которая поможет добавить красок даже в непростой день. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста