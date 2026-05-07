Как думать о себе только хорошее
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Ты когда-нибудь чувствовал: в плохом настроении мир вокруг кажется очень неудобным местом? А стоит почувствовать уверенность — как вокруг начинают случаться удачи! Это не магия. Это работа твоего подсознания. Оно показывает то, что ты хочешь увидеть в этой жизни. А что именно ты видишь — разберёшь вместе с психологом-практиком и арт-терапевтом Яной Захаровой. Поговоришь о том, как подсознание управляет нашим фокусом внимания — и почему люди замечают то, что замечают. Также проведут сеанс арт-терапии, которая поможет добавить красок даже в непростой день. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
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