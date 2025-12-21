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  1. Красноярск
  2. События

Кадры на стол: фильмы об азартных играх

Исторический квартал, вход со стороны ул. Горького, 15 / ул. Горького, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Напряжение, интрига, большие ставки. Азартные игры и кино очень похожи. В каком-то смысле, и кинематографисты предлагают сыграть в игру. Зритель рискует временем, но срывает эмоциональный джек-пот, если фильм стоящий. На лекции Максима увидишь, как два эти явления сходятся — кто и почему играет в азартные игры на экране. — Начнёшь с лихого приключения на Диком Западе. Фильм «Мэверик» (1994, реж. Ричард Доннер) расскажет историю одного турнира по покеру. — Далее посмотришь, что случается, когда за игровой стол садятся одарённые люди — студенты и учителя — об это в фильмах «Двадцать одно» (2008, Роберт Лукетич) и «Игрок» (2014, реж. Руперт Уайатт) — Наконец, увидишь, как история об азартных играх помогла заново придумать агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль» (2006, реж. Мартин Кэмпбелл). Вход свободный по предварительной брони столиков.

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