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Кабинет доктора Калигари

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

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1000₽
Возраст 16+
Кино
Концерты

Про событие

Что если всё — сон? Тебя ждёт показ немого кино под живую музыку. Колыбель немецкого экспрессионизма — «Кабинет доктора Калигари» (1920) Роберта Вине — фильм, изменивший мировой кинематограф, предстанет в незнакомом, особенно театральном формате: в камерном пространстве, при свечах, в красоте тревожного и бесконечно мистического звучания музыкальных инструментов. Именно так фильм смотрели более ста лет назад — погружаясь в чарующие визуальные решения, в гипнотическую, почти сновидческую актёрскую игру, в мир, где реальность и безумие неразличимы, в тенях городских лабиринтов… Мир сомнамбулы Чезаре — хрупкий, тревожный, балансирующий на грани ужаса. Узнай его в исполнении музыкантов группы «Монголоид», однажды подарившей тайну городу К. Картина оживёт вновь — и этот сон останется с тобой.

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