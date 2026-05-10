Что если всё — сон? Тебя ждёт показ немого кино под живую музыку. Колыбель немецкого экспрессионизма — «Кабинет доктора Калигари» (1920) Роберта Вине — фильм, изменивший мировой кинематограф, предстанет в незнакомом, особенно театральном формате: в камерном пространстве, при свечах, в красоте тревожного и бесконечно мистического звучания музыкальных инструментов. Именно так фильм смотрели более ста лет назад — погружаясь в чарующие визуальные решения, в гипнотическую, почти сновидческую актёрскую игру, в мир, где реальность и безумие неразличимы, в тенях городских лабиринтов… Мир сомнамбулы Чезаре — хрупкий, тревожный, балансирующий на грани ужаса. Узнай его в исполнении музыкантов группы «Монголоид», однажды подарившей тайну городу К. Картина оживёт вновь — и этот сон останется с тобой.